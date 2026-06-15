Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altın Fiyatları Yükselişte

15.06.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ile İran arasındaki mutabakat altının ons fiyatını yüzde 3 artırdı, gümüş de yükseldi.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından jeopolitik risklerin azalmasıyla yüzde 3'e yakın değer kazandı.

Spot piyasada altının ons fiyatı, bugün TSİ 10.50 itibarıyla yüzde 2,48 artış kaydederek 4 bin 315 dolardan işlem gördü. Değerli metallerdeki yükselişe paralel olarak gümüşün ons fiyatı da spot piyasada yüzde 3'ün üzerinde primle 70 dolar seviyesini geçti.

Fiyatlardaki bu sert yükselişte, ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye ve küresel petrol sevkiyatının ana arteri olan Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri yeniden başlatmaya yönelik sağlanan barış mutabakatı etkili oldu.

Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte, Hürmüz Boğazı'nın trafiğe kapatılması küresel petrol fiyatlarını tırmandırmış ve enflasyon endişelerini körüklemişti. Bu durum, şubat ayından bu yana altın ons fiyatlarında yüzde 19'un üzerinde kayba yol açmıştı.

Tahran yönetiminin misilleme olarak boğazı bloke etmesi, enerji maliyetlerini artırarak küresel enflasyonu tetiklemiş, dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de enflasyon yüzde 4,2 ile son üç yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Faiz beklentileri tersine döndü

Enflasyondaki tırmanış ve güçlü kalan istihdam piyasası, merkez bankalarının faiz indirimine gitmeyeceği, aksine faiz artırabileceği beklentisini doğurmuştu.

Faiz getirisi olmayan bir varlık olan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcı gözündeki cazibesini kaybetmiş ve doların güçlenmesiyle baskı altında kalmıştı.

Ancak varılan barış anlaşması sonrası piyasaların faiz beklentileri hızla değişti. ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artırma olasılığı, geçen haftaki yüzde 69 seviyesinden yüzde 48'e geriledi.

Analistler, barış haberlerinin enflasyonun düşeceği beklentisiyle altına kısa vadede olumlu yansıdığını, ancak yüksek seyreden diğer makroekonomik faktörler nedeniyle fiyatlardaki yukarı yönlü hareketin temkinli kalabileceğini de belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Enerji, Finans, Gümüş, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki korkunç kaza kamerada Bir anda alev topuna döndü İstanbul'daki korkunç kaza kamerada! Bir anda alev topuna döndü
Antalya’daki aile faciasında kahreden detaylar Geriye 3 çocuk kaldı Antalya'daki aile faciasında kahreden detaylar! Geriye 3 çocuk kaldı
Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı TRT’nin yaptığı hata olay oldu Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı! TRT'nin yaptığı hata olay oldu
Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Alanya’da otomobilin çarptığı Çek turist hayatını kaybetti Alanya'da otomobilin çarptığı Çek turist hayatını kaybetti
Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe’de Paylaşımı bomba Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba

10:51
Dünya Kupası’nda gözyaşları 7-1 yenildikleri maçta sevinçten ağladı
Dünya Kupası'nda gözyaşları! 7-1 yenildikleri maçta sevinçten ağladı
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:21
Mutabakat zaptı basına sızdı İşte anlaşmada yer alan 14 madde
Mutabakat zaptı basına sızdı! İşte anlaşmada yer alan 14 madde
10:15
Memur ve emekli için zam hesabı değişti İşte en düşük maaşlar
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:26
25 yeni il geliyor İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 11:26:05. #.0.5#
SON DAKİKA: Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.