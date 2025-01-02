Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Altının gram fiyatı yeni yıla artışla başlarken 2.994 liradan işlem görmeye devam ediyor.

02.01.2025 11:19
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Altının gramı, yeni yıla yükselişle başlamasının ardından 2 bin 994 liradan işlem görüyor.

Salı günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 2 bin 984 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni yıla artışla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 primle 2 bin 994 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 970 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 810 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 2 bin 634 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak yeni yönetimin atacağı adımlar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin belirsizliklerle yılın ilk işlem gününde negatif bir seyir izleniyor.

Geçen yılı yüzde 4,58'den tamamlayan ABD 10 yıllık tahvil faizleri şu sıralarda yüzde 4,57 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yeni yıla yüzde 0,2 düşüşle 108,3 seviyesinden başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor - Son Dakika

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