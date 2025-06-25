Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 260 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 206 bin lira, en yüksek 4 milyon 350 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 260 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 256 bin 50,5 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 945 milyon 199 bin 374,56 lira, işlem miktarı ise 1.636,76 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 951 milyon 125 bin 679,54 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 4.256.050,50 3.320,00 En Düşük 4.206.000,00 3.296,20 En Yüksek 4.350.000,00 3.363,10 Kapanış 4.260.000,00 3.300,00 Ağırlıklı Ortalama 4.266.593,89 3.332,46 Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.945.199.374,56 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.636,76 Toplam İşlem Adedi 68

Kaynak: AA