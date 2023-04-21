Altında düşüş! Gramı 1.237 liradan satılıyor - Son Dakika
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Altında düşüş! Gramı 1.237 liradan satılıyor

21.04.2023 12:19

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.237 lira seviyesinde işlem görürken, dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 1.251 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 1,1 azalarak 1.237 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.030 lira, Cumhuriyet altını da 8.240 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1 altında 1.985 dolardan alıcı buluyor.

BELİRSİZLİKLER FİYAT OYNAKLIĞINI ARTIRIYOR

Analistler, küresel bazda merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını söyledi.

FAİZ ARTIŞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılmaya başlandığını aktaran analistler, temmuz toplantısına ilişkin belirsizliklerin ise güçlü kalmayı sürdürdüğünü söyledi.

VERİLER TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri (PMI) verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altında düşüş! Gramı 1.237 liradan satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altında düşüş! Gramı 1.237 liradan satılıyor - Son Dakika
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