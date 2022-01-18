Haftanın ikinci günü vatandaşlar tarafından gram altın fiyatları merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yeni yayınlanan karara göre altın hesabını Türk Lirası mevduat hesaplarına çevirenlere Merkez Bankası destek vereceği duyurulmuştu. İşte 18 Ocak Salı altın fiyatları...
Gram altın alış: 786,5
Gram altın satış: 787,1
Çeyrek altın alış: 1.258,8
Çeyrek altın satış: 1.290,3
Yarım altın alış: 2.517,7
Yarım altın satış: 2.580,6
Tam altın alış: 5.035,3
Tam altın satış: 5.145,5
Son Dakika › Ekonomi › Altın ne kadar oldu? İşte 18 Ocak güncel fiyatlar - Son Dakika Ekonomi