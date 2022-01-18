Üye Girişi
Altın ne kadar oldu? İşte 18 Ocak güncel fiyatlar - Son Dakika

Altın ne kadar oldu? İşte 18 Ocak güncel fiyatlar

18.01.2022 08:06
Altın ne kadar oldu? İşte 18 Ocak güncel fiyatlar

18 Ocak Salı piyasaların açıldığı haftanın ikinci gününde altın fiyatları merak ediliyor. Şu anda 785 TL'de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Merkez Bankası faiz toplantısı bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek. Peki 18 Ocak gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 18 Ocak 2022 altın fiyatları...

Haftanın ikinci günü vatandaşlar tarafından gram altın fiyatları merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yeni yayınlanan karara göre altın hesabını Türk Lirası mevduat hesaplarına çevirenlere Merkez Bankası destek vereceği duyurulmuştu. İşte 18 Ocak Salı altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram altın alış: 786,5

Gram altın satış: 787,1

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış: 1.258,8

Çeyrek altın satış: 1.290,3

YARIM ALTIN

Yarım altın alış: 2.517,7

Yarım altın satış: 2.580,6

TAM ALTIN

Tam altın alış: 5.035,3

Tam altın satış: 5.145,5

YORUMLAR
500

Çeyrek Altın, Gram Altın, Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın ne kadar oldu? İşte 18 Ocak güncel fiyatlar - Son Dakika Ekonomi


Kuzey Marmara Otoyolunda korkunç kaza! Kamyon şoförü yanarak hayatını kaybetti Kuzey Marmara Otoyolunda korkunç kaza! Kamyon şoförü yanarak hayatını kaybetti         
07:59
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36
AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak         
17:24
4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32
Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular         
16:06
Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu         
15:48
Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu         
15:01
AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı         
14:57
Çin'deki enerji krizi Türkiye'ye yaradı! Kürklü kuzu derisi üreticileri siparişlerde yüzde 25 artış yaşadı Çin'deki enerji krizi Türkiye'ye yaradı! Kürklü kuzu derisi üreticileri siparişlerde yüzde 25 artış yaşadı         
13:12
Yunan basınından TOGG'a övgü dolu sözler: Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır Yunan basınından TOGG'a övgü dolu sözler: Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır         
12:46
Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar         
12:17
Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti         
11:57
O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında! O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında!         
11:32
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30

Son Dakika Haberleri
07:59 Kuzey Marmara Otoyolunda korkunç kaza! Kamyon şoförü yanarak hayatını kaybetti
07:56 Dolar ne kadar oldu? İşte 18 Ocak Salı güncel rakamlar
07:45 Bugün hava nasıl olacak? İşte yurt genelinde hava durumu
07:36 Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi
07:32 Son dakika: Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Maddi hasar oluştu, sarsıntı çevre illerde de hissedildi
00:42 Süleyman Şah Türbesi'nin mimarı Ünal Demirarslan vefat etti
00:27 Üçüncü ittifak kurulmadan çatladı! Canlı yayına bağlanan parti yetkilileri "Yokuz" dedi
00:26 Satırla yaraladığı kişinin telefon, cüzdan ve kullandığı aracı gasp etti
00:12 Afganistan'da 5.6'lık depremde can kaybı 26'ya yükseldi
00:08 Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! O kulüp, Attila Szalai için devrede
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 08:12:31. #1.13#
SON DAKİKA: Altın ne kadar oldu? İşte 18 Ocak güncel fiyatlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement