Altın Piyasasında Duraklama, Yükseliş Bekleniyor

Ekonomi

Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Zafer Bilik, yatırımcıların dikkatle takip ettiği altın piyasasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Bilik, altının son günlerde fiyat değişikliği yaşamadığını belirterek, "Altın son bir haftadır yerinde sayıyor. Ons fiyatında ve dünya piyasalarında kayda değer bir değişiklik yok. Ancak piyasa uzmanlarının tahminlerine göre mart ayının 10-15'i gibi altının yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. Bu yükselişle birlikte fiyatların 4 bin TL seviyelerine dayanabileceği öngörülüyor" şeklinde konuştu.

Altın güvenli liman olmaya devam ediyor

Kuyumcular ve yatırımcılar, zaman zaman dalgalanmalar yaşansa da altının uzun vadede her zaman kazandırdığı konusunda hemfikir. Bilik, altının geçmiş yıllardaki hareketlerini göz önünde bulundurarak yatırımcılara güven vermeye devam ettiğini belirtti. "Altın zaman zaman duraklama dönemine girse de geçmişe baktığımız zaman hep kazandıran bir yatırım aracı olmuştur. Piyasada farklı yatırım araçları bulunsa da altının getirisinin daha güvenilir ve kazançlı olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Birikim yapmak ve yatırımını korumak isteyenlerin altına yöneldiğini vurgulayan Bilik, "Altın ne olursa olsun, ne kadar eski bir yatırım aracı olursa olsun her zaman değerini korur. Dünyanın her yerinde nakde çevrilebilecek en güvenilir yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor" diye konuştu. - KİLİS