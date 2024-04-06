Altın ve Borsa Yatırımcısına Kazandırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Altın ve Borsa Yatırımcısına Kazandırdı

Altın ve Borsa Yatırımcısına Kazandırdı

Bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 5,21 değer kazanarak 9.618,83 puandan tamamladı. Altın da yükselişe geçerek 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,75 artışla 2.391 liraya çıktı. Dolar ve euro ise düşüş yaşadı.

06.04.2024 11:05  Güncelleme: 11:09
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Bu hafta yatırım araçlarından altın ve borsa yatırımcısına kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,21 değer kazanarak 9.618,83 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.903,17, en yüksek 9.618,83 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 5,06 kazançla 8.783,14 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,68 azalışla 13.770,71 puan, Mali Endeksi yüzde 7,71 değer kazancıyla 10.638,65 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,41 azalışla 13.888,48 puan oldu.

En çok prim yapan hisse Akbank

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,96 ile Akbank oldu. Akbank'ı yüzde 18,27 ile Türk Telekom, yüzde 17,76 ile Anadolu Sigorta izledi.

En çok değer kaybedenlerse yüzde 8,69 ile Europen Endüstri, yüzde 8,56 ile Mia Teknoloji ve 7,29 ile Sasa Polyester şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 564 milyar 490 milyon lirayla Koç Holding, 427 milyar 759 milyon lirayla Ford Otomotiv ve 424 milyar 5 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,75 kazançla 2.391 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 5 artışla 16 bin 370 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 1,35 azalışla 31,9480 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,39 düşüşle 34,5710 lira oldu.

Geçen hafta 41,1430 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,77 azalarak 40,4150 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,87 düşüşle 35,4820 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Akbank, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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