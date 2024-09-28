Altın ve Dolar Kazandırdı, Borsa Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altın ve Dolar Kazandırdı, Borsa Düştü

Bu hafta BIST 100 endeksi yüzde 1,24 kaybetti, altın ve dolar değer kazandı. Ereğli Demir Çelik yükseldi.

28.09.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,24 değer kaybederek 9.777,46 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.696,01 ve en yüksek 10.108,15 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,26 değer kazanarak 11.425,56 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 3,92 düşüşle 9.312,38 puan, Sanayi Endeksi 2,48 azalışla 12.919,61 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,72 değer kaybıyla 12.729,62 puan oldu.

Ereğli Demir Çelik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 5,84 ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Ereğli Demir Çeliği yüzde 5,65 ile Akbank, yüzde 5,44 ile Türkiye İş Bankası (C) izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,63 ile BİM Birleşik Mağazalar, yüzde 11,56 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento, yüzde 10,75 ile Europen Endüstri olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 516 milyar 600 milyon lirayla Garanti BBVA, 474 milyar 720 milyon lirayla Koç Holding ve 403 milyar 305 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,99 artışla 2 bin 923 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 4,85 değer kazanarak 20 bin 52 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,12 artışla 34,1570 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,40 yükselişle 38,2210 lira oldu.

Geçen hafta 45,3030 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,04 artarak 45,7720 liraya yükseldi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,04 artışla 40,5600 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Demir Çelik, Ekonomi, Ereğli, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın ve Dolar Kazandırdı, Borsa Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:58 Prens Selman’dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil Prens Selman'dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil
21:01 Cimbom son dakikada yıkıldı Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı Cimbom son dakikada yıkıldı! Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı
20:46 Biden’ın keyfine diyecek yok Nasrallah’ın ölümüyle ilgili ilk sözler Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler
20:23 Suikastın perde arkası ortaya çıktı Netanyahu, Nasrallah’ı sinsice oyuna getirmiş Suikastın perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu, Nasrallah'ı sinsice oyuna getirmiş
19:52 Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi Ahu Tuğba’nın kızının verdiği cevap olay Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 07:33:41. #1.12#
SON DAKİKA: Altın ve Dolar Kazandırdı, Borsa Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement