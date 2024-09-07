Kapalıçarşı'da Altın ve Dolar Fiyatları - Son Dakika
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Ekonomi

Kapalıçarşı'da Altın ve Dolar Fiyatları

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle: Külçe Altın: 1.962,00 TL (Geçen Hafta: 2.757,00 TL, Bu Hafta: 2.749,00 TL, Haftalık Değişim: -0,29%, 2023 Sonuna Göre Değişim: 40,11%), Cumhuriyet: 13.176,00 TL (Geçen Hafta: 18.722,00 TL, Bu Hafta: 18.343,00 TL, Haftalık Değişim: -2,02%, 2023 Sonuna Göre Değişim: 39,22%), ABD Doları: 29,5550 TL (Geçen Hafta: 34,0690 TL, Bu Hafta: 33,9790 TL, Haftalık Değişim: -0,26%, 2023 Sonuna Göre Değişim: 14,97%), Avro: 32,6660 TL (Geçen Hafta: 37,6870 TL, Bu Hafta: 37,6970 TL, Haftalık Değişim: 0,03%, 2023 Sonuna Göre Değişim: 15,40%), İngiliz Sterlini: 37,6140 TL (Geçen Hafta: 44,7650 TL, Bu Hafta: 44,7780 TL, Haftalık Değişim: 0,03%, 2023 Sonuna Göre Değişim: 19,05%), İsviçre Frangı: 35,2920 TL (Geçen Hafta: 40,0860 TL, Bu Hafta: 40,2540 TL, Haftalık Değişim: 0,42%, 2023 Sonuna Göre Değişim: 14,06%)

07.09.2024 11:47
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Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı2023 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2023 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın1.962,002.757,002.749,00-0,2940,11
Cumhuriyet13.176,0018.722,0018.343,00-2,0239,22
ABD Doları29,555034,069033,9790-0,2614,97
Avro32,666037,687037,69700,0315,40
İngiliz Sterlini37,614044,765044,77800,0319,05
İsviçre Frangı35,292040,086040,25400,4214,06
(Sürecek)

Kaynak: AA

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