Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü! 2,5 ayın rekoru geldi - Son Dakika
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Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü! 2,5 ayın rekoru geldi

Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü! 2,5 ayın rekoru geldi
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Küresel belirsizlikler ve Çin'den gelen güçlü talep altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Ons altın 4 bin 400 doların üzerini görerek son 2,5 ayın zirvesine çıkarken, 11 Ağustos sabahında 4 bin 375 dolar civarında işlem gördü. Gram altın 6 bin 742 liradan, çeyrek altın ise 10 bin 976 liradan satılıyor.

ABD'de açıklanacak kritik enflasyon verileri öncesinde faiz beklentilerinin etkisiyle altın fiyatları salı günü üst üste üçüncü seansında da yükseliş göstererek iki aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Yaşanan bu artışla birlikte ons altın 4.412 dolara, gram altın ise 6.773 TL'ye tırmandı.

ONS VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Yatırımcıların ABD faiz oranlarının geleceğine dair ipuçları alabilmek için yaklaşan enflasyon verilerine odaklandığı bu süreçte, spot altın TSİ 07.40 itibarıyla ons başına 4.412 dolara yükselerek 5 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. İç piyasada ise gram altın 6.773 liradan, çeyrek altın 10.86 liradan ve Cumhuriyet altını 43.333 liradan işlem görmeye devam ediyor.

UZMANLARDAN "5.000 DOLAR" BEKLENTİSİ

Piyasalarda yaşanan bu hareketliliği değerlendiren IG piyasa analisti Tony Sycamore, artışın fırsatı kaçırma korkusu (FOMO), spekülatif hesaplardan gelen bazı kısa pozisyonların kapatılması ve güvenli liman akışlarının yeniden dönüşüyle tetiklendiğini belirtti. Sycamore orta vadeli beklentilerini, "Fiyatların kırılmasını ve 5.000 dolara doğru daha güçlü bir toparlanmanın önünü açmasını bekliyoruz" sözleriyle ifade etti.

KRİTİK VERİLER PARA POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİRECEK

Geçen hafta açıklanan zayıf Temmuz ayı ABD istihdam verileri, piyasaların Federal Reserve'ün önümüzdeki ay faizleri artıracağına dair beklentilerini aşağı çekmişti. Bu tablonun ardından Çarşamba günü açıklanacak olan ABD tüketici fiyat endeksi ile Perşembe günü açıklanacak üretici fiyat verilerinin, önümüzdeki döneme ilişkin para politikası beklentilerini doğrudan şekillendirmesi bekleniyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ons Altın, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü! 2,5 ayın rekoru geldi - Son Dakika

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