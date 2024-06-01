Bu hafta altın kazandı, BIST 100 endeksi değer kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

Bu hafta altın kazandı, BIST 100 endeksi değer kaybetti

Bu hafta altın kazandı, BIST 100 endeksi değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı değer kaybederek tamamlarken, altın yatırımı ise kazandırdı. Altın fiyatları yükselirken, hisse senetleri değer kaybetti.

01.06.2024 11:04
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Bu hafta yatırım araçlarından altın kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,59 değer kaybederek 10.400,48 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.358,55, en yüksek 10.758,92 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,15 değer kaybederek 11.983,60 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 1,50 azalışla 9.519,73 puan, Sanayi Endeksi 4,73 kayıpla 14.204,45 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 3,70 değer kaybıyla 13.324,45 puan oldu.

Türkiye Garanti Bankası en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 8,61 ile Türkiye Garanti Bankası oldu.

Türkiye Garanti Bankasını, yüzde 8,50 ile Turkcell, yüzde 6,62 ile Vestel Beyaz Eşya izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,54 ile Reeder Teknoloji, yüzde 12,39 ile Enerjisa Enerji ve 12,19 ile Bera Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 604 milyar 50 milyon lirayla Koç Holding, 452 milyar 760 milyon lirayla Garanti BBVA ve 417 milyar 795 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,37 artışla 2.430 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,33 kazançla 16 bin 190 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,04 azalışla 32,2160 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,21 yükselişle 35,0330 lira oldu.

Geçen hafta 41,0600 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,15 artarak 41,1200 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,39 yükselişle 35,7640 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bu hafta altın kazandı, BIST 100 endeksi değer kaybetti - Son Dakika

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