Altın yeni haftaya hareketli başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Altın yeni haftaya hareketli başladı

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2025 yılını rekorlar yılı ilan eden altın iki haftalık geri çekilme ve yatay seyrin ardından haftanın ilk işlem gününe hareketli başladı. Bu sabah itibariyle ons altın yüzde 1 artışla 3272 dolarla gram altın ise 4 bin 58 lirayla güne merhaba dedi.

05.05.2025 08:50  Güncelleme: 09:07
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Dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Küresel ticaret savaşları ve ABD Başkanı Trump'ın Fed Başkanı Powell'ı görevden alma tehdidi güvenli liman altına yönelimi hızlandırdı. Altının ons fiyatı ise 3500 dolar seviyesini aşarak tarihi zirvesini görmüştü.

Ancak Trump'ın Fed Başkanı'nın görev süresini tamamlamasına izin vereceği yönündeki açıklaması ve bazı ülkelere yönelik gümrük vergilerinde yumuşama sinyalleri güvenli limansa kar satışlarını beraberinde getirdi. Bunun etkisiyle iki hafta üst üste gerileyen fiyatlar 3220 dolar seviyesine kadar geriledi. Yurtiçi piyasalarda altının gramı ise 4000 TL'nin altına geriledikten sonra hafif yükselerek haftayı 4020 lira seviyesinden kapatmıştı.

ONS ALTIN YENİDEN HAREKETLENDİ

Pazartesi sabahında yüzde 1 artışla 3 bin 272 dolar seviyesinden açılış yapan ons altın, ardından sert düşüşle 3 bin 252 dolara çekildi. Ons altın saat 09:00 itibariyle 3 bin 257 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM 4 BİN 39 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Sabah saatlerine 4 bin 58 lirayı gören gram altın ise 09:00 itibariyle 4 bin 039 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 731 TL'den alıcı bulurken tam altın 26 bin 805 TL'den işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 26 bin 869 TL'den işlem görüyor. Uzmanlar ons altın fiyatları için yukarı yönlü direnç noktası olarak 3345 dolar seviyesini, aşağı yönlü olarak ise 3245 dolar seviyesini işaret ediyor.

Altın yeni haftaya hareketli başladı

Ons Altın, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın yeni haftaya hareketli başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • kuzeyli baba:
    Arkakadaşlar paranız birikiminiz varsa şayet bende size acizane bir tavsiye tarla alın Arsa alın hisseli hissesiz fark etmez bir toprağa yatırım yapın emin olun fazlası ile kazanacaksınız 2 1 Yanıtla
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