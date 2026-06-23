Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin - Son Dakika
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Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin

Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin
23.06.2026 09:15
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Küresel piyasaların dev kuruluşu Deutsche Bank, altın fiyatlarına ilişkin tahminlerinde önemli bir güncellemeye gitti. Banka, üçüncü ve dördüncü çeyrek ons altın hedeflerini sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 17 oranında düşürdü. Ancak aşağı yönlü bu revizyona rağmen, altında genel yükseliş beklentisi korunuyor.

Küresel piyasalarda yatırımcıların "güvenli liman" olarak gördüğü altın için uluslararası dev finans kuruluşlarından yeni değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Deutsche Bank, ons altın fiyatlarına yönelik yıl sonu beklentilerini güncelleyerek piyasaların dikkatini çeken bir analize imza attı.

TAHMİNLERDE CİDDİ ORANDA İNDİRİM

Deutsche Bank Araştırma Analisti Michael Hsueh tarafından paylaşılan değerlendirmeye göre, banka yeni hedeflerini bir önceki raporuna kıyasla daha düşük seviyelere çekti. Yayımlanan verilere göre; bankanın ons altın için üçüncü çeyrek tahmini yaklaşık yüzde 20, yılın son çeyreğine ilişkin beklentisi ise yüzde 17 oranında aşağı yönlü revize edildi.

HEDEF DÜŞTÜ AMA "YÜKSELİŞ SÜRECEK" BEKLENTİSİ KORUNUYOR

Hedef fiyatlarda gidilen bu belirgin indirime rağmen Deutsche Bank, değerli metal için uzun vadeli iyimserliğini koruyor. Bankanın raporunda, tahminler aşağı çekilse de ons altın fiyatlarında yılın geri kalan bölümünde genel yükseliş eğiliminin devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

İŞTE YENİ ÇEYREKLİK HEDEFLER

Aşağı yönlü revizyonun ardından Deutsche Bank'ın şu anda 4100 dolar olan ons altının yatırımcıları için belirlediği yeni fiyat hedefleri şöyle:

  • Üçüncü Çeyrek Hedefi: 4.300 dolar
  • Dördüncü Çeyrek Hedefi: 4.800 dolar

Deutsche Bank, Ons Altın, Ekonomi, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin - Son Dakika

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