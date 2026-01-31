Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti - Son Dakika
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti

31.01.2026 13:42
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki sert düşüşe dikkat çekerek şubat ayında teknik düzeltmelerin sürebileceğini söyledi. Memiş, bu geri çekilmelerin panik nedeni değil, ''ilave alım fırsatı'' olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. Emtia piyasalarında bilinçli bir manipülasyon süreci yaşandığını savunan Memiş, 2026'nın dalgalı ve yönlendirmelerin yoğun olduğu bir yıl olacağını belirtti.

Altın fiyatları rekor seviyelerin ardından sert bir düzeltme yaşadı. Kapalı Çarşı'da 8 bin TL'ye kadar yükselen gram altın, hem serbest piyasada hem de Kapalı Çarşı'da hızlı bir düşüşle yatırımcıların gündemine oturdu. Dün öğle saatleri itibarıyla 6 bin 914 TL seviyesine kadar gerileyen gram altın, tek günde yaklaşık 900 TL değer kaybetti.

SATIŞ BASKISI ARTTI

Güne 7 bin 242 TL seviyesinden başlayan gram altın, gün içinde artan satışlarla 7 bin TL'nin altına indi. Kapalı Çarşı'da ise fiyatlar 8 bin TL'den 7 bin 354 TL seviyelerine kadar çekildi. Ons altın tarafında fiyatlar 5 bin 20 dolar civarında dengelenmeye çalışıyor.

FED BELİRSİZLİĞİ ETKİLİ OLUYOR

ABD'de yeni Fed başkanının açıklanacak olması, piyasalarda yön arayışını güçlendirdi. Yeni yönetimin daha güvercin bir para politikası izlemesi ve faiz indirimlerini hızlandırması halinde, altın fiyatlarının yeniden toparlanabileceği değerlendiriliyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER TAKİPTE

ABD–İran hattındaki gerilim ile Rusya–Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler piyasalarda dalgalanmaya neden olmaya devam ediyor. Rusya'nın Kiev ve çevresine yönelik saldırıları geçici olarak durdurmaya sıcak bakması, güvenli liman talebini sınırladı.

GÜMÜŞTE DE SERT GERİ ÇEKİLME

Altındaki düşüş gümüşü de etkiledi. 121,65 dolarla rekor kıran ons gümüş, kısa sürede 110 dolar seviyelerine geriledi. Günlük kayıp yüzde 5'e yaklaşırken, gram gümüş 155 TL civarında işlem görüyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN ŞUBAT UYARISI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, şubat ayında sert geri çekilmelerin sürebileceğini belirterek bu hareketlerin "alım fırsatı" olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Memiş, emtia piyasalarında bilinçli yönlendirmeler olduğunu savunarak 2026 yılını "manipülasyon yılı" olarak nitelendirdi.

"10 BİN TL SÜRPRİZ OLMAYACAK"

Memiş, uzun vadede gram altın için dikkat çeken seviyelere işaret ederek, 2026 yılında küresel gelişmelerin hızlanması halinde 10 bin TL seviyelerinin sürpriz olmayacağını ifade etti.

İslam Memiş, Ekonomi, Güncel, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Lutfi Gurgus Lutfi Gurgus:
    Seninde bir şey bildiğin yok boş lafa gerek yok 89 12 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    adamı takip etmediğiniz belli adam iki ay öncesinden dedi altında 1000 TL’nin Üstünde bir düşüş olacağını 2 19
  • bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
    çıkarken çıkabilir,düşerken düşebilir diyen nadir mallardandır kendisi . 71 9 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    niye adı İslam çünkü dimi :((((( 3 19
  • 1234 1234:
    inanmayin kendi akliniza güvenin 45 3 Yanıtla
  • Umut Ürgün Umut Ürgün:
    altın profesörü memiş 24 5 Yanıtla
  • Uygarata Ozlu Uygarata Ozlu:
    İslam memiş tek başına altını manipüle ediyor millete al dediği gün altın çakıyor düşecek dediğinde yükseliyor 9 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
