Altında tarihi düşüş! Son 7 ayın dibi görüldü

Küresel piyasalarda artan enflasyon korkusu ve güçlenen dolar, güvenli liman altına kan kaybettirmeye devam ediyor. Yatırımcıların merakla takip ettiği altın fiyatları, ABD'den gelen sinyallerin ardından kritik destek seviyelerinin altına sarktı.

KÜRESEL ENDİŞELER ALTINI VURDU

Altın piyasasında gözler, küresel enflasyon verilerine ve Fed'in atacağı adımlara çevrilmiş durumda. Güçlenen dolar endeksi ve olası faiz artırımı endişelerinin yarattığı baskı, altın fiyatlarını son 7 ayın en düşük seviyesine çekti. Faiz getirisi olmayan altının, yüksek faiz ortamında yatırımcılar için cazibesini yitirmesi satış baskısını hızlandırdı.

ONS VE GRAM ALTINDA GÜNCEL RAKAMLAR

Sabah saat 07:50 itibarıyla piyasalardaki güncel durum şu şekilde şekillendi:

Gram altın satış fiyatı: 5.954,95 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.925,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 19.826,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 39.855,22 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.532,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 3.996,59 dolar

REKOR SEVİYEDEN YÜZDE 29 DEĞER KAYBI

Spot altın piyasasındaki gerilemenin boyutu, yılbaşındaki verilerle kıyaslandığında daha da net ortaya çıkıyor. Ocak ayında 5.594 dolar ile rekor kıran spot altın, o tarihten bu yana ivme kaybederek toplamda yüzde 29 oranında değer kaybı yaşadı.

GÖZLER FED VE DOLAR ENDEKSİNDE

Uzmanlar, piyasadaki bu sert fiyatlamanın arkasındaki temel nedenleri Fed politikaları ve doların küresel gücü olarak açıklıyor.

Piyasa beklentilerine göre, ABD Merkez Bankası'nın eylül ayında yeni bir faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 65'in üzerinde fiyatlanıyor. Öte yandan, dolar endeksinin son 13 ayın zirvesinde seyretmesi, altını diğer para birimlerine sahip alıcılar için çok daha maliyetli hale getirerek küresel talebi düşürüyor. Yatırımcılar, eylül ayında açıklanacak faiz kararı öncesinde piyasalardaki dalgalanmanın devam edebileceği konusunda uyarılıyor.