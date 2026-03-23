Altındaki düşüş devam edecek mi? İslam Memiş yükseliş için tarih verdi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.03.2026 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın fiyatlarındaki düşüşün geçici olduğunu belirten İslam Memiş, orta ve uzun vadede yükseliş beklentisini korurken, özellikle haziran ayından itibaren piyasada yeni bir sürecin başlayabileceğini ifade ederek yatırımcılara panik yapmamaları çağrısında bulundu.

Altın fiyatları, 23 Mart 2026 itibarıyla küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle değer kaybederken, yatırımcılar piyasadaki yön arayışını sürdürüyor. Gram altındaki gerilemeyle birlikte dalgalı seyir öne çıkarken, finans analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"DÜŞÜŞLER GEÇİCİ, YÖN YUKARI"

Altın piyasasındaki geri çekilmelerin kalıcı olmadığını belirten İslam Memiş, mevcut düşüşlerin kısa vadeli dalgalanmalardan kaynaklandığını ifade etti. Memiş, orta ve uzun vadede altın fiyatlarının yeniden yükseliş trendine gireceğini öngördüğünü dile getirdi.

YATIRIMCIYA PANİK UYARISI

Piyasalardaki oynaklığın devam edeceğini vurgulayan Memiş, yatırımcıların kısa vadeli düşüşler karşısında panik yapmaması gerektiğini söyledi. Mevcut fiyat seviyelerinin özellikle nakit pozisyonda olanlar için fırsat oluşturabileceğini belirtti.

ONS VE GRAM ALTIN İÇİN HEDEF VERDİ

Memiş, ons altın tarafında uzun vadeli hedefinin 6 bin dolar seviyeleri olduğunu ifade ederken, gram altında da yıl içerisinde daha yüksek seviyelerin görülebileceğini kaydetti. Belirli fiyat aralıklarının yatırımcılar için önemli çıkış noktaları olabileceğini vurguladı.

HAZİRAN AYI İŞARET EDİLDİ

Yılın ikinci yarısına dikkat çeken Memiş, özellikle haziran ayı itibarıyla piyasada farklı bir sürecin başlayabileceğini belirtti. Bu dönemde hedef seviyelere ulaşılması halinde yatırımcıların pozisyonlarını yeniden gözden geçirebileceğini ifade etti.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 12:54:56. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.