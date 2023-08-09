Güne yükselişe başlayan altının gram fiyatı 1.677 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yükselişe başlayan altının gram fiyatı 1.677 liradan işlem görüyor

09.08.2023 11:23

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.677 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 2.760 liradan, cumhuriyet altını ise 11.120 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 1.670 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 1.677 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.760 lira, cumhuriyet altını 11.120 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1.930 dolardan işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD'de bankacılık sektörü ve Çin ekonomisindeki deflasyon endişeleriyle negatif seyrediyor. Para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden ortaya çıkması yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor. Çin'de temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 4,4, Tüketici Fiyat Endeksi de (TÜFE) yüzde 0,3 azaldı. Açıklanan veriler hem ÜFE hem de TÜFE'nin 2020'den bu yana ilk kez aynı anda gerilediğini ortaya koydu.

ONS ALTINDA 1.970 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, Çin'de açıklanan verilerle birlikte hem küresel talepteki düşüşün hem de ülkede devam eden deflasyonist sürecin ülkenin ekonomik aktivitesine yönelik endişeleri artırdığını belirtti. Analistler, bugün, yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yükselişe başlayan altının gram fiyatı 1.677 liradan işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güne yükselişe başlayan altının gram fiyatı 1.677 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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