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Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı - Son Dakika

Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

Son Güncelleme: 27.10.2023 10:47

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.801 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.960 liradan, cumhuriyet altını 12.100 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,41 artışla 1.797 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,2 primle 1.801 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.960 liradan, cumhuriyet altını 12.100 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.988 dolar seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTINDA 2 BİN DOLAR DESTEK KONUMUNDA

ABD'de makroekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesinin enflasyonla mücadele kapsamında ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceği endişeleri güçlü kalmaya devam ederken, İsrail- Filistin çatışmalarının daha geniş bölgelere yayılabileceği ihtimali altının ons fiyatını destekliyor. Analistler, bugün ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.960 ve 1.940 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Filistin, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı - Son Dakika
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