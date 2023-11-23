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Altın 1.854 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinde - Son Dakika

Altın 1.854 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı rekor tazeledi. Gram altın 1.854 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 50 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 460 liradan satılıyor.

23.11.2023 - 10:55,  Güncelleme: 11:03
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Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,22 azalışla 1845 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından 1.854 lirayla rekor tazeledi. Gram altın saat 10.55 itibarıyla rekor seviyeden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 50 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 460 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 1996 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'DEN GELEN VERİLER SONRASI YATIRIMCILAR TEMKİNLİ

Analistler, İsrail ve Hamas arasında sağlanan uzlaşma ile ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiği beklentisinin fiyatlamalardaki ana etken olmaya devam ettiğini belirterek, ABD ve Japonya'da piyasaların tatil olmasının dünya genelinde varlık fiyatlarında oynaklığın sınırlı kalmasına neden olduğunu kaydetti. Buna karşın ABD'de açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların hala temkinli olmasında fayda olduğunu gösterirken, para piyasalarında Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürüyor.

ONS ALTINDA 2.010 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankasının (ECB) toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 10 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin direnç 1990 ve 1980 doların destek konumunda olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın 1.854 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altın 1.854 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinde - Son Dakika
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