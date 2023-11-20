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Altının gram fiyatı 1.830 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Altının gram fiyatı 1.830 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.830 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 150 lira, cumhuriyet altını da 12 bin 790 liradan satılıyor.

20.11.2023 10:39

Cuma günü, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında, 1825 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.830 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 150 lira, cumhuriyet altını da 12 bin 790 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, yüzde 0,2 artışla 1.980 dolardan işlem görüyor.

FED'İN HAZİRAN 2024'TE FAİZ İNDİRİMİNE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi. Fed yetkililerinin hala temkinli tutumlarını koruduklarına da dikkati çeken analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise büyük ihtimalle bankanın gelecek yıl haziran ayından itibaren faiz indirimlerine başlayabileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

ONS ALTINDA 1.990 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de öncü göstergeler endeksi verilerinin yanı sıra İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 ve 2 bin seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.830 liradan işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 1.830 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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