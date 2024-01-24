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Altının gram fiyatı 1.977 lira seviyesinde - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 1.977 lira seviyesinde

Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 1.977 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 310 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 490 liradan satılıyor.

24.01.2024 - 11:03,  Güncelleme: 11:09
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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.977 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 primle 1.971 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 1977 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 310 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 490 liradan satılıyor.

ANALİSTLERİN YORUMU

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 27 dolar seviyesinde dengelendi. Analistler, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik senaryoların güç kazandığını belirterek, merkez bankalarının gelecek dönem olası adımlarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle emtia fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayisi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altının gram fiyatı 1.977 lira seviyesinde
Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 1.977 lira seviyesinde - Son Dakika
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