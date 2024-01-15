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Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başlayarak 1.990 lira seviyesinden satılıyor. Çeyrek altın 3 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 570 liradan işlem görüyor.

15.01.2024 - 10:30,  Güncelleme: 10:49
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Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1990 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 570 liradan satılıyor.

EURO VE STERLIN FİYATLARI

Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,27 yükselişle 1980 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1990 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 570 liradan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, yüzde 0,3 artışla 2 bin 55 dolardan alıcı buluyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler hafta boyunca takip edilecek yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, söz konusu verilerden alınacak sinyallerin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti. Önemli merkez bankaların, şahin para politikalarının sonuna geldiğine yönelik öngörüler güçlü kalmaya devam ederken, faiz indirimlerine ne zaman başlanacağına dair belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) ocakta faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, bankanın mart toplantısında yüzde 73 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağının öngörüldüğünü dile getirdi.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 60 ve 2 bin 80 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 40 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktardı.

Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
Kaynak: AA
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