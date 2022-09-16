Gram altının fiyatı, yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine düştü! 974 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altının fiyatı, yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine düştü! 974 lira seviyesinden işlem görüyor

16.09.2022 11:02

Gram altının fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasından sonra 974 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.556 lira, cumhuriyet altını da 6.681 liradan satılıyor. Bu fiyatlarla birlikte altının gramı, son 2 ayın en düşük seviyesine inmiş oldu.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 978 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 974 liradan işlem görüyor. Böylece gram altın 22 Temmuz'dan bu yana en gördüğü en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.556 lira, Cumhuriyet altını da 6.681 liradan satılıyor. ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının ardından düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı 1.655 dolarla Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, enflasyonist endişeler ve resesyon riski arasında kalan merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmayı sürdürdüğünü söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısına ilişkin para piyasalarında yüzde 76 ihtimalle 75 baz puanlık, yüzde 24 ihtimalle de 100 baz puanlık faiz artırımının fiyatlandığına anımsatan analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon verisinin takip edileceğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 ve 1.600 doların destek, 1.680 ve 1.700 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altının fiyatı, yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine düştü! 974 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gram altının fiyatı, yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine düştü! 974 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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