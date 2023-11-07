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Altının Gram Fiyatı Düşüşle Başladı - Son Dakika

Altının Gram Fiyatı Düşüşle Başladı

Son Güncelleme: 07.11.2023 10:15

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.804 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 düşüşle 1.808 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 1.804 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.970 liradan, Cumhuriyet altını 12.130 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 1.970 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.804 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 düşüşle 1.808 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 1.804 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.970 liradan, Cumhuriyet altını 12.130 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 1.970 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerinde, enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğine ilişkin vurgunun öne çıktığını ifade ederek, bu durumun başta altın ve değerli madenler olmak üzere emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın büyük ihtimalle gelecek üç toplantıda da politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini aktardı.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı açıklamaların önemine dikkati çekerek, iş gücü piyasasında geçen hafta açıklanan verilerin ardından Powell'ın konuşmasındaki tonun varlık fiyatlarını etkileyeceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin yanı sıra İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.960 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının Gram Fiyatı Düşüşle Başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının Gram Fiyatı Düşüşle Başladı - Son Dakika
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