Altın fiyatları düşüşe geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Altın fiyatları düşüşe geçti

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Altının gram fiyatı, haftaya 3 bin 162 liradan işlem görerek düşüşle başladı. Çeyrek altın 5 bin 180 lira, Cumhuriyet altını ise 20 bin 640 liradan satılmakta. ABD'deki ekonomik belirsizlikler ve ticaret tarifeleri, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

27.01.2025 11:48
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Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 3 bin 162 liradan işlem görüyor. Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 3 bin 180 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,6 azalışla 3 bin 162 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 180 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 640 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da önceki kapanışına göre yüzde 0,7 düşüşle 2 bin 753 dolardan işlem görüyor.

FED FAİZİ SABİT TUTACAK

Varlık fiyatlarında, ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın ticari tarife söylemlerinin tesirlerine yönelik belirsizlikler etkili olmaya devam ederken, yeni ABD yönetiminin dış politikada attığı adımlar da yakından takip ediliyor. Analistler, tarifelerin küresel bir ticaret savaşını tetiklemesinden ve enflasyonist baskıları artırmasından endişe edildiğini aktararak, çarşamba günü düzenlenecek para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılan ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme konusunda daha temkinli olmasının beklendiğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,59 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi ise yüzde 0,3 yükselişle 107,8 seviyesinden haftaya başladı.

ALTINDA SATIŞ BASKISI

Analistler, Trump'ın, Kolombiya'ya yönelik gümrük vergileri uygulayacağını açıklamasının ardından güçlenen dolar endeksinin, altının ons fiyatı üzerinde satış baskısını artırdığını belirtti. Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 740 dolar seviyesinin destek, 2 bin 780 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtti.

Altın fiyatları düşüşe geçti
Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları düşüşe geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • UğuR DURAN:
    Bir haftada 110 lira arttı. 18 kuruş düştü... ama 110 liralık artış nerdeyse haber bile olmadı!! 5 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hemen bozduruyorm 4 0 Yanıtla
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