Gram altın fiyatı güne düşüşle başladı! İşte altın fiyatları... - Son Dakika
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Gram altın fiyatı güne düşüşle başladı! İşte altın fiyatları...

09.08.2022 10:35

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1030 lira seviyesinden satılıyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.669 lira, cumhuriyet altını da 6.665 liradan işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.032,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 1.030 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.669 lira, Cumhuriyet altını da 6.665 liradan satılıyor. Dün yüzde 0,8 artışla günü 1.789,1 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.784,4 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi, büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin artan belirsizlikler ile yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi. Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

YORUMLAR
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Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor Google veri merkezinde patlama! 3 işçi yaralandı Google veri merkezinde patlama! 3 işçi yaralandı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altın fiyatı güne düşüşle başladı! İşte altın fiyatları... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gram altın fiyatı güne düşüşle başladı! İşte altın fiyatları... - Son Dakika
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