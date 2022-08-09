Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.032,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 1.030 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.669 lira, Cumhuriyet altını da 6.665 liradan satılıyor. Dün yüzde 0,8 artışla günü 1.789,1 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.784,4 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi, büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin artan belirsizlikler ile yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi. Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
Son Dakika › Ekonomi › Gram altın fiyatı güne düşüşle başladı! İşte altın fiyatları... - Son Dakika