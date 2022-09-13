Altın fiyatlarında bugün! Gram altın yine düştü

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 1.011 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 1.006 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.629 lira, Cumhuriyet altını da 6.792 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında, 1.725 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin son 40 yılın zirvesinden dönüş sinyali vereceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek aydan itibaren para politikası adımlarını daha küçük boyutlarda atacağı beklentisi ile doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmeye devam ettiğini söyledi.

PİYASALARDA SON DURUM

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 88 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, ekim toplantısı için ise tahminlerin 25 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi. Analistler, ABD'nin enflasyon verilerinin yanı sıra Almanya'da ZEW beklenti endekslerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.740 ve 1760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.