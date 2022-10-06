Altının gram fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor

06.10.2022 10:44

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.030 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.030 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 1.025 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.030 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.695 lira, Cumhuriyet altını da 6.900 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 0,6 azalışla 1.716 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 1.723 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde artan resesyon riskine karşın, enflasyonun yükselmeye devam etmesi sebebiyle gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmayı sürdürdüğünü ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yöneticilerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ve bugün 5 üyenin yapacağı açıklamaların yakından takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek, 1.750 ve 1.770 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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