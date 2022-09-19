Gram altın düşmeye devam ediyor - Son Dakika
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Gram altın düşmeye devam ediyor

19.09.2022 10:40

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 976 lira seviyesinde satılıyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.563 lira, cumhuriyet altını da 6.667 liradan işlem görüyor. Fed'in faiz artırmasının yüksek ihtimalle gerçekleşeceğini belirten uzmanlar, mevcut durumun piyasalardaki fiyatlanmayı etkilediğini de belirtiyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 983 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından 976 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.563 lira, Cumhuriyet altını da 6.667 liradan satılıyor.

Cuma günü yüzde 0,7 artışla günü 1.676 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 1 altında 1.660 dolardan işlem görüyor.

FAİZ BEKLENTİSİ DOLARA OLAN TALEBİ ARTIRDI

Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerinin artması ve bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi ile doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmayı sürdürdüğünü söyledi.

PİYASALARDA SON DURUM

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu hafta yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf, Japonya ve İngiltere'de de piyasaların kapalı olduğunu anımsatarak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 ve 1.600 doların destek olduğunu, 1.680 ve 1700 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Dolar/TL, 18,29 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 18,29 seviyesinden işlem görüyor
Kaynak: AA

Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altın düşmeye devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gram altın düşmeye devam ediyor - Son Dakika
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