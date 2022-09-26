Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 976 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 976 lira seviyesinden işlem görüyor

26.09.2022 10:54

Geçen haftayı değer kaybederek kapatan altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 976 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.569 lira, cumhuriyet altını da 6.613 liradan satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 973 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından 976 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.610 lira, Cumhuriyet altını da 6.550 liradan satılıyor.

Geçen hafta düşüş eğilimini üst üste iki haftaya taşıyarak yüzde 1,9 değer kaybeden altının ons fiyatı, bugün 1.627 dolarla Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından gelen tepki alışları ile 1.646 dolar seviyesinde dengelendi. Analistler, enflasyonist endişelerle yüksek faiz ortamının devam edeceği beklentileri ve bu paralelde artan resesyon kaygılarının derinleştiğini belirterek, doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmayı sürdürdüğünü söyledi.

PİYASALARDA SON DURUM

Bu hafta açıklanacak yoğun veri gündeminin yanı sıra merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını aktaran analistler, döviz piyasasındaki hareketlerin de yakından izleneceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde, Almanya'da Ifo Endeksleri ve ABD'de Dallas Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.620 ve 1.600 doların destek, 1.670 ve 1690 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 976 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:23 Rusya'da okulda katliam yapan saldırgan Nazi sempatizanı çıktı! 2 tabanca ve çok sayıda şarjörle okula girmiş
14:16 Samsun'da 3 ay önce bacanağını vurup serbest kalan şahıs, şimdi de 4 çocuk annesi eşini katletti
14:10 Anne-babanın tartışması feci olayla bitti! 3 yaşındaki kızları 20. kattan düşüp hayatını kaybetti
13:56 Adana'da 3 yaşındaki kızını silahla vurarak öldüren cani anne, aynı silahla kendi canına kıydı
13:52 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin ikinci bebeği Ela dünyaya geldi
13:34 Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidophoros haddini aştı: Türk askeri derhal Kıbrıs'tan çekilmeli
13:09 DEAŞ tarafından yakılarak şehit edilmişti! Kılıçdaroğlu'ndan hükümete "Fethi Şahin" tepkisi: İktidara geldiğimizde ayrıntıları ortaya çıkaracağız
13:05 Bakımevinde dehşet! Çalışanlar, otizmli gence işkence edip öldürdü
12:25 Küçük kızın istismar edildiğini vurgulayan Müge Anlı, kadının serbest bırakılmasına çıkıştı: Fotoğrafı yayınlasaydım ülke yıkılırdı
12:20 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 14:35:33. #1.12#
SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 976 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement