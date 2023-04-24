Altında son durum: 1.237 lira seviyesinden satılıyor - Son Dakika
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Altında son durum: 1.237 lira seviyesinden satılıyor

25.04.2023 15:35

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.237 lira seviyesinde işlem görürken, cuma günü altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,08 azalışla 1.237 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya önceki kapanışına paralel başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 1.237 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.030 lira, Cumhuriyet altını da 8.210 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, cuma gününü 1.983 dolardan tamamlamasının ardından bugün önceki kapanışının hemen altında 1.982 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, dünya genelinde devam eden enflasyon baskısı ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını söyledi.

ABD'de çekirdek enflasyonun hala hedeflenen seviyenin oldukça uzağında olduğunu ve ücretlerde yükseliş eğiliminin devam ettiğini belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Analistler, bu hafta açıklanacak Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararları ile ABD ve Avrupa'da büyüme verilerinden alınacak sinyallerin yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

Bugün Almanya'da Ifo beklenti endeksleri ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.980 doların destek, 2.000 doların ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altında son durum: 1.237 lira seviyesinden satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altında son durum: 1.237 lira seviyesinden satılıyor - Son Dakika
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