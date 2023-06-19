Gram altın fiyatı 1.487 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altın fiyatı 1.487 lira seviyesinden işlem görüyor

19.06.2023 11:30

Haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, 1.487 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.440 lira, cumhuriyet altını da 9.880 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.487 lira seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü döviz kuruna paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 azalışla 1.487 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına paralel 1.487 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.440 lira, Cumhuriyet altını da 9.880 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, cuma günü 1.958 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1.954 dolardan alıcı buluyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin devam eden belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağında olacağını ifade etti. Fed yetkililerinin cuma günkü açıklamalarındaki "şahin" tonun altının ons fiyatında baskı oluşturduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.960 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Merkez Bankası, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altın fiyatı 1.487 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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