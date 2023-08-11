Altın yükselişe geçti! İşte güncel fiyatlar - Son Dakika
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Altın yükselişe geçti! İşte güncel fiyatlar

Son Güncelleme: 11.08.2023 11:49

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.667 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.740 liradan, cumhuriyet altını 11.056 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.661 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle seyirle başlamasının ardından saat 11.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.667 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.740 liradan, cumhuriyet altını 11.056 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.918 dolardan işlem görüyor.

FED FAİZ ARTIŞINA DEVAM EDECEK Mİ?

Dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam etmeyebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın küresel piyasalardaki satış baskısı devam ediyor. Söz konusu verinin ardından ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini sabit bırakma ihtimali yüzde 91 seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTINDA 1.970 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin bulunduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın yükselişe geçti! İşte güncel fiyatlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altın yükselişe geçti! İşte güncel fiyatlar - Son Dakika
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