Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı

Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı

06.07.2023 10:57

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.611 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,30 altında 1.606 liradan tamamladı. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.920 dolardan işlem görüyor. Analistler, enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif seyrin sürdüğünü belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.611 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,30 altında 1.606 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 1.611 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.611 lira, Cumhuriyet altını da 10.690 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,6 azalışla 1.916 dolarla kapanışın ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.920 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif seyrin sürdüğünü belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarından alınan sinyallerin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Söz konusu tutanaklarda, tüm Fed yetkililerinin para politikasındaki sıkı duruşun sürdürülmesinin uygun olacağı görüşünde olduğunu aktaran analistler, para piyasalarında Fed'in 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı yönündeki öngörünün güçlü kalmaya devam ettiğini hatırlattı.

Analistler, tahvil piyasalarında dün satış baskısının öne çıktığını ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3,94'le 8 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdiğini bildirerek, bankanın sene sonuna kadar politika faizini yüzde 5,50-5,75 bandına çekebileceği ihtimalinin de öne çıktığını söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 ve 1.900 doların destek, 1.930 ve 1.940 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı - Son Dakika


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