Altın haftaya yükselişle başladı! Gram 1.650 lira seviyesinde

Geçen hafta 1.674 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, bu seviyelerde tutunamadı ve haftayı yüzde 0,42 değer kaybıyla 1.646 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, 4 haftalık değer kaybının ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Haftanın ilk işlem gününde saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,21 artışla 1.650 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.711 liradan, cumhuriyet altını 10.944 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.889 dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

ONS ALTINDA 1.900 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA