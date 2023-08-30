Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.660 lira seviyesinde - Son Dakika

Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.660 lira seviyesinde

Son Güncelleme: 30.08.2023 10:32

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.660 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.770 liradan, cumhuriyet altını 11.356 liradan satılıyor.

Dün dolar kurundaki ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 primle 1.653 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 1.660 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.770 liradan, cumhuriyet altını 11.356 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1.937dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR FED'İN ATACAĞI ADIMA ODAKLANDI

Analistler, işgücü piyasasının yavaşlamasından ötürü ABD'de iş açılışlarının temmuz ayında yaklaşık 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yapılacak olan para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit tutacağı beklentilerinin güçlendiğini bildirdi. Para piyasalarında Fed'in eylül toplantısında yüzde 86,5 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı ifade eden analistler, yüzde 13,5 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceğinin fiyatlandığını kaydetti. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik beklentilerinin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

ONS ALTINDA 1.950 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün yurt içinde 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle veri akışının sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ağustos ayı ADP özel sektör istihdamı, temmuz ayı bekleyen konut satışları ve 2. çeyrek büyümenin yanı sıra Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların direnç, 1.920 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.660 lira seviyesinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.660 lira seviyesinde - Son Dakika
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