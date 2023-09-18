Gram altın 1.675 TL'den satılıyor - Son Dakika

Gram altın 1.675 TL'den satılıyor

Son Güncelleme: 18.09.2023 10:13

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan gram altında 1.675 liradan, Çeyrek altın 2.732 TL'den, cumhuriyet ise 11.326 TL'den satılıyor.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 1.675 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.732 TL'den, cumhuriyet ise 11.326 TL'den satılıyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Geçen hafta 1.687-1.623 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, haftayı yüzde 0,87 değer kazancıyla 1.670 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artarak 1.675 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,22 üzerinde 1.928 dolardan işlem görüyor. Öte yandan çeyrek altın 2.732 TL'den, cumhuriyet ise 11.326 TL'den satılıyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının altının yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.915 doların destek, 1.940 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altın 1.675 TL'den satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gram altın 1.675 TL'den satılıyor - Son Dakika
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