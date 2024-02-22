Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 25 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 primle 2 bin 18 liradan tamamladı.
Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,3 artarak 2 bin 25 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 390 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 810 liradan satılıyor.
Yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 30 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliğin sürdüğünü belirterek, dün yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, yetkililerin para politikasını hızlı gevşetme konusunda endişelerini gösterdiğini söyledi.
Tutanaklarda, Fed yetkililerinin, enflasyonun düşürülmesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesinin beklenenden daha uzun sürebileceği ihtimaline ağırlık verdiği görüldü.
Tutanaklar sonrası, para piyasalarında Fed'in martta faizi sabit bırakacağına dair beklentide değişiklik olmazken, bankanın mayısta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 29, haziranda başlama ihtimali de 70 ile fiyatlanıyor.
Öte yandan yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tümü, merkez bankasının politika faizini sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu.
Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, dünya genelinde ise öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuru verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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