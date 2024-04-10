Bayramın ilk gününde altın ve dolar kuru yükselişle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bayramın ilk gününde altın ve dolar kuru yükselişle başladı

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Altının gram fiyatı dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel artış göstererek 2 bin 440 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 10.10 itibarıyla 2 bin 442 lira seviyesinde bulunuyor. ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri ve Fed'in faiz indirimine ilişkin tahminler piyasaların odağında yer alıyor.

10.04.2024 10:31  Güncelleme: 11:24
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Ramazan Bayramının ilk gününde piyasalar hareketliliğinden bir şey kaybetmedi. Altının gramı,2 bin 442 lira seviyesinde işlem görüyor. Dolar ise 32,2500 seviyelerinde seyrediyor. ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yatırımcılar tarafından beklenirken dolar ve altında ne yönde bir hareketlilik olacağı merak ediliyor.

ALTIN GÜNDEN GÜNE REKOR KIRIYOR

Altının gram fiyatı dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel artarken, günü önceki kapanışına göre yüzde 1,3 artışla 2 bin 440 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 442 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4 bin 420 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 960 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 365 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1'lik değer kazancıyla 2 bin 354 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi karışık bir seyir izlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) haziranda faiz indirimine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 54 seviyesinde seyrediyor. Analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda Fed'in faiz indirimine gitme olasılığının daha da azalabileceğini söyledi.

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DOLAR YENİ GÜNE KAZANÇLA BAŞLADI

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,7 artışla 32,2298'den tamamladı. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 104,1 seviyesinde bulunuyor. Bugün ise 32,2500 seviyesinden işlem görüyor.

GÖZLER ABD'DE AÇIKLANACAK OLAN TÜFE'DE

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların odağında bulunduğunu belirtiyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) haziran ayında faiz indirimine başlayacağına ilişkin tahminlerin yüzde 54 seviyesinde seyrettiğini aktaran analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda Fed'in faiz indirimine gitme olasılığının daha da azalabileceğini söyledi.

Bayramın ilk gününde altın ve dolar kuru yükselişle başladı
Kaynak: AA

Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayramın ilk gününde altın ve dolar kuru yükselişle başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan Azıtepe: Ver alalım 2442 tl den varsa ? 0 0 Yanıtla

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