Bayramın ilk gününde altın ve dolar kuru yükselişle başladı

Ramazan Bayramının ilk gününde piyasalar hareketliliğinden bir şey kaybetmedi. Altının gramı,2 bin 442 lira seviyesinde işlem görüyor. Dolar ise 32,2500 seviyelerinde seyrediyor. ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yatırımcılar tarafından beklenirken dolar ve altında ne yönde bir hareketlilik olacağı merak ediliyor.
Altının gram fiyatı dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel artarken, günü önceki kapanışına göre yüzde 1,3 artışla 2 bin 440 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 442 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4 bin 420 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 960 liradan satılıyor.
Dün 2 bin 365 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1'lik değer kazancıyla 2 bin 354 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi karışık bir seyir izlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) haziranda faiz indirimine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 54 seviyesinde seyrediyor. Analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda Fed'in faiz indirimine gitme olasılığının daha da azalabileceğini söyledi.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,7 artışla 32,2298'den tamamladı. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 104,1 seviyesinde bulunuyor. Bugün ise 32,2500 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların odağında bulunduğunu belirtiyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) haziran ayında faiz indirimine başlayacağına ilişkin tahminlerin yüzde 54 seviyesinde seyrettiğini aktaran analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda Fed'in faiz indirimine gitme olasılığının daha da azalabileceğini söyledi.
Son Dakika › Ekonomi › Bayramın ilk gününde altın ve dolar kuru yükselişle başladı - Son Dakika
İzmir Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ekonomik kriz nedeniyle kent yoksulu sayısının arttığını belirterek, komşuların aç yatmamasını istediklerini söyledi. Mutlu, yeni dönemde emekli lokali, mahalle kreşleri ve kentsel dönüşüm gibi projeleri hayata geçireceklerini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu araçlarının üretiminde teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldiğini ve yerli ve milli tren setlerinin sayısının 2030 yılına kadar 56'ya ulaşacağını açıkladı. Milli elektrikli setlerin Adapazarı ile Gebze arasında başarıyla hizmet verdiğini belirten Bakan Uraloğlu, milli tren setlerinin konforlu ve güvenli bir şekilde milyonlarca vatandaşı taşıyacağını ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MYK'sinde emeklilere neden zam yapılmadığını anlattı. Şimşek "Bunu yapmak için Türkiye'nin yurtdışından yüzde 50'den fazla faizle borçlanması gerekecekti" dedi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırları içinde yer alan Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda üretilen zeytinlerden elde edilen yağın tanınırlığı ve pazar payının artması amacıyla yapılan başvurunun ardından coğrafi işaret tescil süreci devam ediyor.
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