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Altının gramı 1.891 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Altının gramı 1.891 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.891 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 110 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 720 liradan satılıyor.

05.12.2023 - 10:53,  Güncelleme: 11:07
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Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,96 düşüşle 1.886 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 1.891 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 110 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 720 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün 2 bin 145 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından artan kar satışlarıyla kazançlarını geri vererek günü yüzde 2,2 azalışla 2 bin 26 dolardan tamamladı. Şu sıralarda ise yüzde 0,4 artışla 2 bin 33 dolarda dengelendi.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed), gelecek yıl beklendiği kadar güvercin olmayabileceğine ilişkin endişelerle yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, bugün gözlerin dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildiğini ifade etti.

Haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde temkinli seyir öne çıktığını dile getiren analistler, söz konusu verilerin ABD'de ekonomik gidişat konusunda sinyal verebileceği ve varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in önümüzdeki iki toplantıda da faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, gelecek yıl sonuna kadar toplamda yaklaşık 125 baz puanlık faiz indiriminin fiyatlamalarda bulunduğunu kaydetti.

ONS ALTINDA 2 BİN 60 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI ile ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 60 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Altının gramı 1.891 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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