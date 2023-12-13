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Altının gramı 1850 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gramı 1850 lira seviyesinde işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1850 lira seviyesinden işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 1978 dolardan alıcı buluyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Jerome Powell'ın açıklamaları varlık fiyatları üzerinde etkili olacak.

13.12.2023 - 09:41,  Güncelleme: 09:44
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Dün yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1.847 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 1.844 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 40 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 420 liradan satılıyor. Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, önceki kapanışının hemen altından 1.978 dolardan alıcı buluyor.

GÖZLER FED'DE

Analistler, ABD'de makroekonomik verilerden alınan sinyallerin enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini gösterdiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı yılın son faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını ifade etti. Faiz kararı öncesi, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 45, mayısta başlama ihtimali ise yüzde 75 seviyesinde bulunuyor.

Yılın son toplantısında Fed'in politika faizini art arda üçüncü kez yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinde bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

ONS ALTINDA 1.970 VE 1.950 DOLAR DESTEK KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi ve Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Avro Bölgesinde sanayi üretimi, ABD'de Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarının yanı sıra Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini bildirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.950 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altının gramı 1850 lira seviyesinde işlem görüyor
Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Altının gramı 1850 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının gramı 1850 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika
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