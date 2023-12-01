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Altının gramı 1.898 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Altının gramı 1.898 liradan işlem görüyor

Dün düşüşe geçerek günü 1.888 liradan tamamlayan altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.898 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 120 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 760 liradan satılıyor.

01.12.2023 - 10:45,
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Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,66 düşüşle 1.888 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 1.898 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 120 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 760 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 2 bin 41 dolarda bulunuyor.

GÖZLER FED'DE

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, Fed yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin temkinli değerlendirmelerinin risk iştahını törpülediğini dile getirdi. ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler, Fed'in gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimine başlayabileceği beklentilerini desteklemeye devam ederken, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, kişisel tüketim harcamalarına ilişkin verilerin talepteki soğumaya işaret ettiğini, bu durumun da Fed'in faiz artırım döngüsünde zirveye ulaştığına yönelik beklentileri güçlendirdiğini ifade etti. Fed'in ileriye yönelik sıkılaştırma eğilimini ortadan kaldırmak için henüz çok erken olabileceğini anımsatan analistler, Fed yetkililerinin temkinli açıklamalarının piyasaların yön bulmasını zorlaştırdığını aktardı.

S&P'DEN TÜRKİYE KARARI

Öte yandan, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) dün Türkiye'de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle takvim dışı değerlendirmeye giderek ülkenin kredi görünümünü revize etti. S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

ONS ALTINDA 2 BİN 60 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün Fed Başkanı Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 60 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 30 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Jerome Powell, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gramı 1.898 liradan işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının gramı 1.898 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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