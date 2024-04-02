Altının gramı 2 bin 330 lira seviyesinde işlem görüyor

Altının gramı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 2 bin 330 lira seviyesinden işlem görüyor.
Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel artış kaydeden gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 335 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 2 bin 330 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 340 liradan satılıyor.
Yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,1 primle 2 bin 255 dolarda seyrediyor. Altının ons fiyatı, dün 2 bin 266 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti.
Analistler, dünya genelinde önemli merkez bankalarının yavaş yavaş faiz indirimlerine hazırlandığını belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine diğer ülkelerden daha geç başlama ihtimalinin yükselmesi sebebiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade etti.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamalardaki tonun piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimalinin yüzde 58'e gerilediğini bildirdi.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Almanya'da öncü enflasyonun yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, altının ons fiyatında 2 bin 270 ve 2 bin 300 doların direnç, 2 bin 250 ve 2 bin 230 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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İstanbul Kuyumcular Odası, Özbekistan'da kuyumculuk sektörünün gelişmesi amacıyla Türkiye'nin deneyimlerini aktarmak için Özbek yetkililerle ortak çalışma yürütüyor. İKO yönetimi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in daveti üzerine bu ülkeye giderek kuyumcu işletmelerini inceledi. İKO Başkanı Atayık ve yönetim kurulu üyeleri, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile yaptıkları görüşmede, İKO'nun birikim ve imkanlarıyla Özbekistan'ın kuyumculuk sektörünün gelişmesine katkı sunmak amacıyla birlikte çalışma kararı aldı. İşbirliği kapsamında gelecek ay içinde yapılacak görüşmeler ve ortak çalışmalar sonucunda tüm ülke kurum ve kuruluşlarıyla ortak yol haritasının çizilmesi planlanıyor.
Siirt ve çevresinde tarım sektörü için hayati öneme sahip olan yağışlar, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Son zamanlarda sağanak şeklinde yağan yağışlar, çiftçilere umut oldu. Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, beklenen yağışın çiftçileri sevindirdiğini belirterek, bahar yağmurunun tarım ürünlerinin gelişmesini sağlayacağını ifade etti. Yağan yağmurların tarımsal ürünlere faydalı olacağı umuduyla, çiftçiler bereketli ve verimli bir yıl geçirmeyi umuyor.
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Denizli ve Güney Ege Bölgesi'nin üretim, ihracat kapasitesi ve turizm gelirleri ile ülkemizin en rekabetçi bölgelerinden biri olduğunu belirtti. GEKA, Alternatif Turizm, Güdümlü Proje Desteği, Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi, İmalat Sanayinde Dijitalleşme, Yenilikçi Genç Girişimcilik ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 32 projeye 84 milyon 258 bin 787,67 TL destek sağlamıştır. Ajans, uluslararası rekabetçiliği artırmak, turizm hareketliliğini yaymak, yeşil ve dijital dönüşümü sağlamak ve sosyal riskleri azaltmak için çalışmalar yürütmektedir.
Denizli'de ilaç kalıntısı olmayan, çevreyi ve insan sağlığını koruyan ve kazançlı ürün elde edilebilmesi için bağlarda salkım güvesine karşı başlatılan biyoteknik mücadele bu yılda devam ediyor.
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