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Altının Gramı Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Altının Gramı Yükselişle Başladı

Altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı 1924 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 10.30 itibarıyla 1945 lira seviyesinde bulunuyor. Analistler, Noel tatili nedeniyle yatırımcıların temkinli davrandığını belirtti.

26.12.2023 - 10:55,  Güncelleme: 11:11
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Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü yüzde 0,27 düşüşle 1.924 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.946 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 190 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 10 liradan satılıyor. Dün günü önceki kapanışının hemen altında 2 bin 53 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 60 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER FED'DE

Analistler, Noel tatili nedeniyle yılın son haftasında yatırımcıların temkinli davranmaya devam ettiğini belirterek, sığ piyasa koşulları sebebiyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda olabileceğini ifade etti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl izleyeceği politikalara ilişkin fiyatlamaların yüzde 85 ihtimalle martta faiz indirimine gidilebileceğini işaret ettiğini kaydeden analistler, hafta boyunca açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin söz konusu öngörüleri değiştirebileceğini bildirdi.

Analistler, enflasyon endişelerinin güç kaybetmesiyle tahvil talebinin öne çıktığını kaydederek, gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini düşürdüğünü ve altın talebini desteklediğini ifade etti.

ONS ALTINDA 2 BİN 65 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin odluğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi, konut fiyat endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 70 ve 2 bin 65 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 30 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Altının Gramı Yükselişle Başladı
Kaynak: AA
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