Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu - Son Dakika
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Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu

24.05.2022 17:53

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre değişmeyerek 954 bin liradan tamamladı.

Altın piyasasında, en düşük 942 bin lira, en yüksek 967 bin 420 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre değişmeyerek 954 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.703 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 611 milyon 896 bin 510,99 lira, işlem miktarı ise 1.703,97 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 611 milyon 896 bin 510,99 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 954 bin lira oldu
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Altının kilogramı 954 bin liraya çıktı! Altının kilogramı 954 bin liraya çıktı!
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Döviz, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu - Son Dakika


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