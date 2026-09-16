Altının kilogram fiyatı günü yüzde 1,4 artışla 6 milyon 777 bin liradan kapattı - Son Dakika
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Altının kilogram fiyatı günü yüzde 1,4 artışla 6 milyon 777 bin liradan kapattı

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Borsa İstanbul KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,4 artışla 6 milyon 777 bin liraya çıktı. Altında toplam işlem hacmi 2 milyar 449 milyon lira, işlem miktarı ise 362,87 kilogram oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 777 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 706 bin 500 lira, en yüksek 6 milyon 781 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,4 artışla 6 milyon 777 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 682 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 449 milyon 58 bin 537,43 lira, işlem miktarı ise 362,87 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 856 milyon 758 bin 992,27 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, QNB Bank, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.682.000,004.260,00
En Düşük6.706.500,004.328,55
En Yüksek6.781.000,004.339,30
Kapanış6.777.000,004.339,30
Ağırlıklı Ortalama6.750.668,984.328,98
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.449.058.537,43

Toplam İşlem Miktarı (Kg)362,87

Toplam İşlem Adedi31

Kaynak: AA
Borsa İstanbulEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Altının kilogram fiyatı günü yüzde 1,4 artışla 6 milyon 777 bin liradan kapattı - Son Dakika
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