Altının kilogramı 1 milyon 630 bin liraya yükseldi - Son Dakika

Altının kilogramı 1 milyon 630 bin liraya yükseldi

Son Güncelleme: 29.08.2023 17:05

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 1 milyon 630 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 626 bin 731 lira, en yüksek 1 milyon 697 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 1 milyon 630 bin liradan tamamladı.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 1.7 MİLYAR LİRA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 735 milyon 874 bin 247,81 lira, işlem miktarı ise 1.058,68 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 775 milyon 199 bin 457,93 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.622.000,001.964,00

En Düşük1.626.731,001.900,00

En Yüksek1.697.000,001.981,50

Kapanış1.630.000,001.905,00

Ağırlıklı Ortalama1.639.154,451.922,80

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.735.874.247,81

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.058,68

Toplam İşlem Adedi42
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 1 milyon 630 bin liraya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının kilogramı 1 milyon 630 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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