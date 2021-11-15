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Altının kilogramı 599 bin liraya yükseldi - Son Dakika

Altının kilogramı 599 bin liraya yükseldi

15.11.2021 16:33
Altının kilogramı 599 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 599 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 599 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 593 bin 550 lira, en yüksek ise 599 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 599 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 450 milyon 884 bin 571,05 lira, işlem miktarı ise 759,77 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 473 milyon 44 bin 622,31 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Uğuras Kıymetli Madenler ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış588.500,001.848,00
En Düşük593.550,001.855,30
En Yüksek599.300,001.862,30
Kapanış599.000,001.859,70
Ağırlıklı Ortalama596.940,051.858,30
Toplam İşlem Hacmi (TL)450.884.571,05

Toplam İşlem Miktarı (Kg)759,77

Toplam İşlem Adedi33

Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 599 bin liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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