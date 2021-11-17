Üye Girişi
Altının kilogramı 626 bin liraya yükseldi - Son Dakika

Altının kilogramı 626 bin liraya yükseldi

17.11.2021 16:34
Altının kilogramı 626 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 626 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 626 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 616 bin lira, en yüksek ise 627 bin 440 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 626 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 348 milyon 135 bin 771,27 lira, işlem miktarı ise 568,44 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 372 milyon 375 bin 73,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ve INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış615.000,001.870,55
En Düşük616.000,001.853,25
En Yüksek627.440,001.859,50
Kapanış626.000,001.859,50
Ağırlıklı Ortalama621.821,321.855,11
Toplam İşlem Hacmi (TL)348.135.771,27

Toplam İşlem Miktarı (Kg)568,44

Toplam İşlem Adedi37

Borsa İstanbul, Altın, Döviz, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 626 bin liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tecrübeli hemşire 16:34 Tecrübeli hemşire "Hepsinde oluyor" diyerek anlattı! İşte insanların ölmeden önce söylediği son söz Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu 16:15 Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu Hindistan'da okullar ve kömür santralleri kapatıldı 16:04 Hindistan'da okullar ve kömür santralleri kapatıldı
Arazi yüzünden kavga çıktı: Baba ve oğlu can verdi 15:51 Arazi yüzünden kavga çıktı: Baba ve oğlu can verdi Arda Turan'dan ince gönderme 15:33 Arda Turan'dan ince gönderme Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır 15:10 Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır
Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım 14:25 Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi 14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
16:36 Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor
16:25 Prof. Dr. Şerif Barış: "Düzce'deki deprem İstanbul'u tetikler mi?" sorusuna cevabı: Küçük artçılar sürebilir ama megakenti etkilemez
16:22 Düzce'de daha büyük deprem olacak mı?
16:14 Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu
16:06 Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi?
16:02 Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti
16:02 Düzce Depremi: Soylu olumsuz durum yok
15:49 Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi
15:45 Oğuzhan Koç'tan iddialı aşk şarkısı
15:32 Arda Turan'dan ince gönderme
Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor         
16:36
Düzce'de daha büyük deprem olacak mı? Düzce'de daha büyük deprem olacak mı?         
16:22
Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi? Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi?         
16:07
Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti         
16:03
Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi         
15:50
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı         
14:35
Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti         
14:23
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi         
11:20
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 16:42:23. #1.12#
SON DAKİKA: Altının kilogramı 626 bin liraya yükseldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement