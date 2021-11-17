Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 626 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 616 bin lira, en yüksek ise 627 bin 440 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 626 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 348 milyon 135 bin 771,27 lira, işlem miktarı ise 568,44 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 372 milyon 375 bin 73,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ve INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 615.000,00 1.870,55 En Düşük 616.000,00 1.853,25 En Yüksek 627.440,00 1.859,50 Kapanış 626.000,00 1.859,50 Ağırlıklı Ortalama 621.821,32 1.855,11 Toplam İşlem Hacmi (TL) 348.135.771,27 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 568,44 Toplam İşlem Adedi 37

Son Dakika

Tecrübeli hemşire "Hepsinde oluyor" diyerek anlattı! İşte insanların ölmeden önce söylediği son söz

Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu

Hindistan'da okullar ve kömür santralleri kapatıldı

Arazi yüzünden kavga çıktı: Baba ve oğlu can verdi

Arda Turan'dan ince gönderme

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır

Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi