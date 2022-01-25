Altının kilogramı 798 bin 200 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 798 bin 200 liraya çıktı.
Altın piyasasında, en düşük 798 bin 200 lira, en yüksek 803 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artarak 798 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 449 milyon 742 bin 402 lira, işlem miktarı ise 1.830,22 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 449 milyon 742 bin 402,33 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar VakıfBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası,
Yapı Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 787.000,00 1.839,90 En Düşük 798.200,00 1.839,80 En Yüksek 803.000,00 1.843,00 Kapanış 798.200,00 1.839,80 Ağırlıklı Ortalama 802.350,10 1.841,41 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.449.742.402,33 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.830,22 Toplam İşlem Adedi 54
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